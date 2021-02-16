Мер'єм Узерлі з серіалу "Величне століття" підкорила фанатів зміною образів

Турецько-німецька 37-річна актриса Мер'єм Узерлі, що стала популярною у всьому світі завдяки своїй неповторній ролі в серіалі" чудове століття", поділилася кадрами зі своєї нової фотосесії в Instаgram, про це, передає Politeka.net.

Мер'єм поділилася в сторіс чуттєвим знімком, прикрасивши себе діамантами. Дорогоцінні камені актриса виклала в химерному візерунку на лобі, а також одягла персні прикрашені коштовностями.

Глибокий погляд, підкреслений мейкапом підкорив шанувальників актриси. У пості Мерьям розмістила інше фото без косметики і прикрас. Фотографії дуже сподобалися фанатам, які дізналися в Мерьям Хюрем Султан.

"ХЮРРЕМ МОЯ 🔥❤️❤️", " Хюррем султан Я ЛЮБЛЮ❤️❤️"," Любов з України ❤️", " Divaaa❤️❤️❤️❤️❤️", "Я твій найвідданіший фанат", "Красиво завжди, завжди", "Хай благословить вас Бог і завжди захистить вас", - написали уражені стрілою Амура шанувальники.

Раніше стало відомо, що Мер'єм зустрічається з чоловіком бізнесменом з США, їх кілька разів бачили разом, і є припущення, що чоловік є батьком другої дочки актриси.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі з "чудового століття" без косметики підкорила чуттєвим чином: "шалено красива".

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