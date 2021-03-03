Известная актриса Мерьем Узерли, звезда "Великолепного века", очаровала весенним настроением в расшитом цветочками наряде
На фото Мерьем позировала в клетчатом пиджаке, расшитом яркими цветочками красных, синих, желтых цветов. Узерли под пиджак надела черный топик, который выгодно показывал ее пышные "персики". Кадры вышли довольно нежными и увлекательными, и подняли настроение многим поклонникам, ведь актриса выглядит роскошно, тем более что на лице ее играла задорная улыбка. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости в Instgaram.
Видимо такими забавными, и в то же время нелишенными загадочности и изюминки фото, Мерьем хочет показать, что ее фигура после вторых родов постепенно приходит в норму.
Актриса разместила фото в разных позах, показывая свои роскошные формы, и заставив фанатов с изумлением и любовью смотреть на эту великолепную сочную красотку.
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Многие фанаты за короткий промежуток времени успели не только оставить "лайк", но и оставить более интимные комментарии. За страницей знаменитости следит более 6,6 миллионов читателей.
"Любовь моя", "Я тебя хочу!", "Красавица", "Я люблю тебя!", "Ты замечательна, Мери, красочна, как бриллианты на короне! 😉😂😂😂👏👏👏🌺🍀", "Хуррем, я люблю тебя!", "Ты выглядишь красиво 😍😍😍", - отозвались поклонники, увидев новый пост красотки.
Не так давно популярная актриса и звезда "Великолепного века" родила вторую дочь. Вторым мужем звезды по некоторым данным СМИ является арабский продюсер Мохаммеда Аль-Турки, который тесно сотрудничает с Голливудом, однако его самого Мерьем не показывает в сети и избегает внимания публики.
Напомним, что Мерьем Узерли из "Великолепного века" расстегнула шелковую блузу, блеснув цветочками: "Мисс красота".
Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли из "Великолепного века" впечатлила красотой на улицах вечернего города: "Мой ангел".
Также Politeka писала, что Мерьем Узерли из "Великолепного века" решилась показать фигуру после вторых родов: "Ого, очень-очень...".