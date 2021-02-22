Відома актриса Мер'єм Узерлі, зірка "Величного століття", показала свіжий образ
На фото Мер'єм позувала в шовковій сорочці, яку вирішила розстебнути. Узерлі доповнила образ стильним годинником, а обличчя прикрасила намальованими квіточками. Кадри вийшли досить ніжними і захоплюючими, адже актриса виглядає розкішно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили понад 53 тисячі лайків і написали коментарі:
"Красуня, привіт з Росії", "Люблю тебе я так тебе люблю"," дуже красиво"," такий ангел", " я люблю тебе, королева!", "Вся така Сонячна", "Мер'єм, ми чекаємо тебе на цей раз", " Яка краса?", "Ти так чудова", "Люблю, привіт з Пакистану"," міс Краса", " Прекрасна Хюррем, султан!", "Ти що, божевільна, ААА, квіточка"," яка ти чудова", " ти красива і чудова жінка я тебе люблю!", "Казково красива", "Привіт з Індії".
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Ми писали, що Мер'єм Узерлі вразила виглядом в стильному повсякденному образі.
На фото Мер'єм показала себе в простому, але в той же час стильному вуличному образі. Так, актриса прогулялася по місту в зручних синіх джинсах, Білій водолазці і вільній кофті, яку вона одягла поверх.
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