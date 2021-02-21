Відома актриса Мер'єм Узерлі, зірка "Величного століття", показала свіжий образ

Цього разу на фото Мер'єм позувала крупним планом. Красуня показала свою зовнішність, завдавши легкий макіяж, а образ доповнила стильними прикрасами на обличчі, у вухах, і безліччю кілець. Узерлі відвела погляд від камери, але із задоволенням показала розкішні блакитні очі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 40 тисяч лайків і написали коментарі:

"Блакитноока", "Прекрасна міміка, прекрасна Хюррем", " Хюррем Султан. Сумуємо за вами.....", "Я люблю тебе, Мер'єм", " немає такої краси !!", "Ти завжди красива" ," ти дуже красивий"," простий макіяж краще для тебе, продовжуй його носити"," у мене немає дівчини, на мій смак вона вогонь"," вони його втратили"," Мері знову чудова"," Хюррем найкраща з кращих"," Просто красуня", " Мені подобається твій персонаж, я дивлюся його щодня останні 5 років. Я твій найбільший фанат з Пакистану".

Ми писали, що актриса турецько-німецького походження Мер'єм Узерлі показала, як справляється з новонародженою донькою.

у себе в Instagram красуня опублікувала кілька знімків.

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