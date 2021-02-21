Відома актриса Мер'єм Узерлі, зірка "Величного століття", показала свіжий образ
Цього разу на фото Мер'єм позувала крупним планом. Красуня показала свою зовнішність, завдавши легкий макіяж, а образ доповнила стильними прикрасами на обличчі, у вухах, і безліччю кілець. Узерлі відвела погляд від камери, але із задоволенням показала розкішні блакитні очі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили понад 40 тисяч лайків і написали коментарі:
"Блакитноока", "Прекрасна міміка, прекрасна Хюррем", " Хюррем Султан. Сумуємо за вами.....", "Я люблю тебе, Мер'єм", " немає такої краси !!", "Ти завжди красива" ," ти дуже красивий"," простий макіяж краще для тебе, продовжуй його носити"," у мене немає дівчини, на мій смак вона вогонь"," вони його втратили"," Мері знову чудова"," Хюррем найкраща з кращих"," Просто красуня", " Мені подобається твій персонаж, я дивлюся його щодня останні 5 років. Я твій найбільший фанат з Пакистану".
41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе: "Згадала бабка..."
У Києві вогнем охопило дитячу лікарню: подробиці і кадри з місця НП
73-річна Ротару в бікіні підкорила фігурою під час відпочинку на яхті: "Час не владний"
Трагедія розгортається в Карпатах, підняли авіацію: "Нічого, крім запальнички не було", фото і подробиці
46-річна таємна дружина Олега Винника в пишній сукні заткнула за пояс молодих красунь: "Лапочка"
Ми писали, що актриса турецько-німецького походження Мер'єм Узерлі показала, як справляється з новонародженою донькою.
у себе в Instagram красуня опублікувала кілька знімків.
Нагадаємо, Мер'єм Узерлі з "чудового століття" з замотаною головою показала свою маленьку дочку
А ще Politeka писала, як виглядає рідна сестра Мер'єм Узерлі, яка стала співачкою, рідкісні фото
Також Politeka повідомляла, що шикарна Мер'єм Узерлі приворожила бездонним поглядом в діамантах