Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли решилась на смелую фотосессию

Как передает Politeka.net, 37-летняя актриса опубликовала серию свежих снимков в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в весьма соблазнительном образе.

Так, Узерли, славу которой принесла роль Хюррем Султан в "Великолепном веке", только месяц назад во второй раз стала мамой, как уже демонстрирует аппетитную фигурку без зазрения совести.

Мерьем позировала в пикантном черном боди и розовой шубке с мики-маусами. Босоножки на шпильке и с завязочками дополнили ее довольно вызывающий лук.

Актриса, избавившись от комплексов, удивила пышной красотой. Девушка смело распахнула шубку, блеснув шикарным бюстом и крутыми бедрами - как у американской светской львицы Ким Кардашьян.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Вульгарно. Ты мусульмака и одета вот так. Очень грустно. Просто за деньги" - "Какое отношение это имеет к тому, чтобы быть мусульманином? Она одевается, как хочет 👊"

"Правда, ты такая красивая мама"

"Великолепна как всегда Мерьем 😍"

"ляшки какие😍"

Напомним, 8 января Узерли родила вторую дочку, которую назвала Лили Кои. Звезда довольно быстро пришла в норму, продолжив радовать поклонников яркими фотосессиями.

Недавно Мерьем позировала в черном стильном костюме и красных туфлях. Актриса поставила в ступор дерзкой выходкой, держа в пальцах на одном из кадров сигарету.

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