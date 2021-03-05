Известная актриса Мерьем Узерли, звезда сериала "Великолепный век", показала себя в свежем образе

На фото красотка показалась в брючном костюме и красных туфлях. Мерьем дополнила образ кофточкой под пиджаком, которая частично была кружевной. Волосы у Узерли остались распущенными, а позировала актриса на стуле, демонстрируя несколько зажигательных поз. Интересно, что на одном из фото звезда была с сигаретой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 60 тысяч лайков и засыпали красотку комплиментами:

"Люблю", "Такая красивая, я люблю тебя", "Ты такой милый", "Я люблю тебя, моя лучшая актриса", "Женщина-вампир", "Мой ангел, мое сердце, моя любовь", "Всегда красивая, я смотрю на Султана, я люблю тебя видеть", "Милая, красивая женщина", "Какие красивые фото дальше", "Она опять начала курить", "Она действительно сказала", ""Хюррем Султан запрещено курить".

Мы писали, что известная актриса Мерьем Узерли очаровала весенним настроением в расшитом цветочками наряде.

На фото Мерьем позировала в клетчатом пиджаке, расшитом яркими цветочками красных, синих, желтых цветов. Узерли под пиджак надела черный топик, который выгодно показывал ее пышные "персики".

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