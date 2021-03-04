Известная актриса Мерьем Узерли, звезда "Великолепного века", показала себя крупным планом

На фото Мерьем позировала в рубашке, под которой можно увидеть топик с декольте. Звезда смотрела в камеру, показавшись по бюст. Поэтому можно оценить не только внешность красотки без косметики, но и "персики", которые частично не были прикрыты, благодаря чему снимок вышел чуть пикантней. Об этом пишет Politeeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду без внимания не оставляют:

"Красавица, привет из России", "Люблю тебя Я так тебя люблю", "Очень красиво", "Такой ангел", "Я люблю тебя, королева!", "Вся такая солнечная", "Мерьем, мы ждем тебя на этот раз", "Какая красота?", "Ты так восхитительна", "Люблю, привет из Пакистана", "Мисс красота", "Прекрасная Хюррем, султан!", "Ты что, сумасшедшая, ааа, цветочек", "Какая ты великолепная", "Ты красивая и чудесная женщина я тебя люблю!".

Напомним, звезда культового сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли впечатлила образом мышки из мультфильма.

Актриса надела игривое платье в горошек. У платья были пикантные разрезы, привлекательное декольте и пояс, который делал акцент на талии. Красное платьице в белый горох дополняли черные ушки на голове у Мерьем. В итоге она стала похожей на Минни Маус.

Напомним, Мерьем Узерли из "Великолепного века" расстегнула пиджак, засветив цветочки

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