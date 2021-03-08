Известная актриса Мерьем Узерли, звезда сериала «Великолепный век», пленила нежным взглядом

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором держала в руках новорожденную дочку. Актриса повернула лицо в сторону, продемонстрировав свою идеальную внешность.

На фото видно, что беременность и материнство изменили Мерьем в лучшую сторону. Ее губы стали выглядеть более пухлыми, а глаза выразительными. Стоит отметить, что на выразительных глазах актрисы было видно красные кровоподтеки. Вероятно, это результат бессонных ночей.

«Если бы у некоторых людей было больше смирения и уважения к творению, нам больше не пришлось бы говорить о проблеме равенства. #Международный женский день», - подписала фото актриса.

В комментариях женщине оставили массу приятных слов.

«Настоящая султана, красота богини», «С праздником, красавица», «Вы прекрасны», «Какие соблазнительные губки», «Твой взгляд сводит с ума», «Ты божественно красивая женщина», - пишут пользователи сети.

Как известно, в начале 2021 года Мерьем Узерли родила дочку. Отца ребенка актриса тщательно скрывает от публики. Теперь у себя в Инстаграм звезда с удовольствием делиться кадрами с малышкой.

Напомним, что Мерьем Узерли из "Великолепного века" впечатлила размером декольте, расстегнув рубашку: пикантное фото.

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