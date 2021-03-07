Зірка серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі приголомшила дивною витівкою

Як передає Politeka.net, 37-річна Хюррем Султан опублікувала в "сторіз" у себе в Instagram нові кадри, на яких постала в незвичайному для себе вигляді.

Мер'єм, володіючи відмінним почуттям гумору, вирішила потішити публіку, перевтілившись в чоловіка - "заросла" так, що прям й не впізнати.

Так, актриса "домалювала" собі густу щетину на підборідді, тоненькі вусики, окуляри та жовту шапку. Волосся Узерлі, вочевидь, зібрала ззаду в хвіст. Вона позувала в чорній шкіряній куртці та темному худі, з-під якого виднілася біла футболка.

"Коли ви все ще чекаєте зустрічі з перукарем після того, як вони знову відкриються", - підписала кадри зірка, додавши купу смайликів в кінці.

Дивно, що відразу після цього актриса знову стала собою, показавши в "сторіз", як заколисує новонароджену дитину. Зірка й тут побалувалася з фільтрами, зробивши собі рожеві пухнасті вушка та веснянки у вигляді сердечок.

Зазначимо, Мер'єм стала мамою вдруге, народивши доньку 8 січня. Актриса назвала малятко Лілі Коі та частенько ділиться кадрами з нею, правда, обличчя дитини не показує.

Раніше ми розповідали, що Узерлі вразила сміливою фотосесією в пікантному боді, і це через місяць після пологів. Вона сміливо розпахнула шубку, блиснувши шикарним бюстом та крутими стегнами - як у американської світської левиці Кім Кардашьян.

"Правда, ти така красива мама"; "чудова як завжди Мер'єм 😍"; "ляшки які😍", - відреагували користувачі.

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