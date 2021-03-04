Відома актриса Мер'єм Узерлі, зірка "Величного століття", показала себе крупним планом

На фото Мер'єм позувала в сорочці, під якою можна побачити топік з декольте. Зірка дивилася в камеру, показавшись по бюст. Тому можна оцінити не тільки зовнішність красуні без косметики, але і "персики", які частково не були прикриті, завдяки чому знімок вийшов трохи пікантніше. Про це пише Politeeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку без уваги не залишають:

"Красуня, привіт з Росії", "Люблю тебе я так тебе люблю"," дуже красиво"," такий ангел", " я люблю тебе, королева!", "Вся така Сонячна", "Мер'єм, ми чекаємо тебе на цей раз", " Яка краса?", "Ти так чудова", "Люблю, привіт з Пакистану"," міс Краса", " Прекрасна Хюррем, султан!", "Ти що, божевільна, ААА, квіточка"," яка ти чудова", " ти красива і чудова жінка я тебе люблю!".

Нагадаємо, зірка культового серіалу» Величне століття " Мер'єм Узерлі вразила образом мишки з мультфільму.

Актриса одягла грайливу сукню в горошок. У сукні були пікантні розрізи, привабливе декольте і пояс, який робив акцент на талії. Червоне платтячко в білий горох доповнювали чорні вушка на голові у Мер'єм. У підсумку вона стала схожою на Мінні Маус.

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