Зірка серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі зважилася на сміливу фотосесію

Як передає Politeka.net, 37-річна актриса опублікувала серію свіжих знімків у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в вельми спокусливому образі.

Так, Узерлі, славу якій принесла роль Хюррем Султан в "Величному столітті", тільки місяць тому вдруге стала мамою, як вже демонструє апетитну фігурку без докорів сумління.

Мер'єм позувала в пікантному чорному боді й рожевій шубці з мікі-маусами. Босоніжки на шпильці та з зав'язочками доповнили її досить зухвалий лук.

Актриса, позбувшись комплексів, здивувала пишною красою. Дівчина сміливо розпахнула шубку, блиснувши шикарним бюстом та крутими стегнами - як у американської світської левиці Кім Кардашьян.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Вульгарно. Ти мусульманка і одягнена ось так. Дуже сумно. Просто за гроші" - "Яке відношення це має до того, щоб бути мусульманином? Вона одягається, як хоче 👊"

"Правда, ти така красива мама"

"Чудова як завжди Мер'єм 😍"

"ляшки які😍"

Нагадаємо, 8 січня Узерлі народила другу дочку, яку назвала Лілі Коі. Зірка досить швидко прийшла в норму, продовживши радувати шанувальників яскравими фотосесіями.

Нещодавно Мер'єм позувала в чорному стильному костюмі та червоних туфлях. Актриса загнала у глухий кут зухвалою витівкою, тримаючи в пальцях на одному з кадрів цигарку.

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