Известная актриса турецко-немецкого происхождения Мерьем Узерли из сериала "Великолепный век" предстала в чувственном ярком образе

Как передает Politeka.net, на снимках Мерьем предоставила на суд публики три фото, на которых она предстала в разных ракурсах.

На одном снимке девушка снята с поворотом головы в сторону. На другом фото Мерьем будто смотрит на зрителя сверху вниз. А на третьем фото, Мерьем в полный рост в лиловом платье, подчеркивающем фигуру актрисы.

Как известно, не так давно популярная актриса родила вторую дочь от известного арабского продюсера Мохаммеда Аль-Турки, который тесно сотрудничает с Голливудом.

В январе артистка родила дочь, которую назвала Лили, пока что лица ребенка она также не показывает. Однако делится фото с обеими своими детьми, скрывая младшую малышку под стикерами.

Похоже, сбросить лишнее для Узерли не составит труда, ведь еще во время работы над "Великолепным веком" актриса сбросила более 15 кг.

Актриса побаловала фанатов необычным портретным снимком, на котором предстала в чувственном образе. Звезда покорила своей женственностью и красотой, а также милыми розовыми волосами.

"Нереалка", "Вау, вы лучшая!", "Хюррем Султан", "Безупречна", "Ты моя любимсая Хуррем", "Хорошенькая", "Я так тебя люблю", "Безумно красивая и фото супер нежное", "Привет, Мерьем, ты мне так нравишься, ты слишком красива", "Я живу, чтобы увидеть эту красоту ❤️", "Очень красивая женщина и актриса❤️, девочки мои любят вас❤️",- написали фолловеры к публикации Узерли.

Напомним, что Узерли из «Великолепного века» с пухлыми губами показала, как роды изменили ее внешность: «Красота богини».

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