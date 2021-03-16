Известная актриса турецко-немецкого происхождения Мерьем Узерли, которая прославилась благодаря сериалу "Великолепный век", удивила резкой сменой имиджа

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм актриса опубликовала серию фото, на которых ее трудно было узнать. Во-первых, Мерьем сменила цвет волос, позируя с яркими фиолетовыми волосами. Во-вторых, выглядела актриса очень неухоженной и уставшей. Ее лицо было бледным, а костюм странным.

Судя по всему, Узерли резко сменила имидж ради роли. В комментариях не все оценили образ звезды.

«Модель из тебя не очень», «Что с волосами», «Роскошная», «Вау. Красотка», «Такая красивая, с любовью из Индии», «Получаю удовольствие от твоего нового образа», «Ты так изменилась», - пишут пользователи сети.

Как известно, в начале 2021 года Мерьем Узерли родила вторую дочку. Кто отец ребенка актриса не говорит.

Ранее мы писали, что Мерьем Узерли очаровала весенним настроением в расшитом цветочками наряде. Актриса позировала перед камерой в клетчатом пиджаке. Под пиджак она надела черный топик, который выгодно подчеркнул ее пышные "персики". Судя по всему, Мерьем хочет показать, что ее фигура после вторых родов постепенно приходит в норму.

Напомним, что Мерьем Узерли из "Великолепного века" вызвала оторопь внешним видом: "Заросла так, что...".

Как сообщала Politeka, Узерли из «Великолепного века» с пухлыми губами показала, как роды изменили ее внешность: «Красота богини».

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли из "Великолепного века" с хвостом и красной помадой покорила чувственным образом: "Любимая Хюррем".