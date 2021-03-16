Известная актриса турецко-немецкого происхождения Мерьем Узерли, которая прославилась благодаря сериалу "Великолепный век", удивила резкой сменой имиджа
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм актриса опубликовала серию фото, на которых ее трудно было узнать. Во-первых, Мерьем сменила цвет волос, позируя с яркими фиолетовыми волосами. Во-вторых, выглядела актриса очень неухоженной и уставшей. Ее лицо было бледным, а костюм странным.
Судя по всему, Узерли резко сменила имидж ради роли. В комментариях не все оценили образ звезды.
«Модель из тебя не очень», «Что с волосами», «Роскошная», «Вау. Красотка», «Такая красивая, с любовью из Индии», «Получаю удовольствие от твоего нового образа», «Ты так изменилась», - пишут пользователи сети.
Довольна Лорак после отдыха в Стамбуле озадачила "новым" лицом: "Какие губы..."
Елена Кравец неожиданно покинула Женский квартал, что теперь будет с "вечерним": "Да, я ушла..."
Ведущий шоу "Маска" Остапчук с опухшим и перекошенным лицом рассказал, что с ним произошло: "Вова, это капец"
"Народ готовит самосуд": в селе, где нашли мертвой Машу Борисову, люди едва сдерживают себя
Участников "Голосу країни" уговаривают не доходить до финала, победитель раскрыл закулисье: "Тренеры совсем не такие..."
Как известно, в начале 2021 года Мерьем Узерли родила вторую дочку. Кто отец ребенка актриса не говорит.
Ранее мы писали, что Мерьем Узерли очаровала весенним настроением в расшитом цветочками наряде. Актриса позировала перед камерой в клетчатом пиджаке. Под пиджак она надела черный топик, который выгодно подчеркнул ее пышные "персики". Судя по всему, Мерьем хочет показать, что ее фигура после вторых родов постепенно приходит в норму.
Напомним, что Мерьем Узерли из "Великолепного века" вызвала оторопь внешним видом: "Заросла так, что...".
Как сообщала Politeka, Узерли из «Великолепного века» с пухлыми губами показала, как роды изменили ее внешность: «Красота богини».
Также Politeka писала, что Мерьем Узерли из "Великолепного века" с хвостом и красной помадой покорила чувственным образом: "Любимая Хюррем".