Відома актриса Мер'єм Узерлі, зірка серіалу «Величне століття", полонила ніжним поглядом
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому тримала в руках новонароджену доньку. Актриса повернула обличчя в сторону, продемонструвавши свою ідеальну зовнішність.
На фото видно, що вагітність і материнство змінили Мер'єм в кращу сторону. Її губи стали виглядати більш пухкими, а очі виразними. Варто відзначити, що на виразних очах актриси було видно червоні плями. Ймовірно, це результат безсонних ночей.
"Якщо б у деяких людей було більше смиренності і поваги до творіння, нам більше не довелося б говорити про проблему рівності. # Міжнародний жіночий день", - підписала фото актриса.
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У коментарях жінці залишили масу приємних слів.
"Справжня султана, Краса богині", "зі святом, красуня", "ви прекрасні", "які спокусливі губки", "твій погляд зводить з розуму", "ти божественно красива жінка", - пишуть користувачі Мережі.
Як відомо, на початку 2021 року Мер'єм Узерлі народила дочку. Батька дитини актриса ретельно приховує від публіки. Тепер у себе в Instagram зірка із задоволенням ділитися кадрами з крихіткою.
Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі з "Величного століття" вразила розміром декольте, розстебнувши сорочку: пікантне фото.
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