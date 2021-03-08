Відома актриса Мер'єм Узерлі, зірка серіалу «Величне століття", полонила ніжним поглядом

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому тримала в руках новонароджену доньку. Актриса повернула обличчя в сторону, продемонструвавши свою ідеальну зовнішність.

На фото видно, що вагітність і материнство змінили Мер'єм в кращу сторону. Її губи стали виглядати більш пухкими, а очі виразними. Варто відзначити, що на виразних очах актриси було видно червоні плями. Ймовірно, це результат безсонних ночей.

"Якщо б у деяких людей було більше смиренності і поваги до творіння, нам більше не довелося б говорити про проблему рівності. # Міжнародний жіночий день", - підписала фото актриса.

У коментарях жінці залишили масу приємних слів.

"Справжня султана, Краса богині", "зі святом, красуня", "ви прекрасні", "які спокусливі губки", "твій погляд зводить з розуму", "ти божественно красива жінка", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, на початку 2021 року Мер'єм Узерлі народила дочку. Батька дитини актриса ретельно приховує від публіки. Тепер у себе в Instagram зірка із задоволенням ділитися кадрами з крихіткою.

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