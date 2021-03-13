Відома актриса турецько-німецького походження Мер'єм Узерлі з серіалу "Величне століття" постала в чуттєвому яскравому образі

Як передає Politeka.net, на знімках Мер'єм надала на суд публіки три фото, на яких вона постала в різних ракурсах.

На одному знімку дівчина знята з поворотом голови в сторону. На іншому фото Мер'єм ніби дивиться на глядача зверху вниз. А на третьому фото, Мер'єм в повний зріст в ліловому платті, що підкреслює фігуру актриси.

Як відомо, не так давно популярна актриса народила другу дочку від відомого арабського продюсера Мохаммеда Аль-Турки, який тісно співпрацює з Голлівудом.

У січні артистка народила дочку, яку назвала Лілі, поки що обличчя дитини вона також не показує. Однак ділиться фото з обома своїми дітьми, приховуючи молодшу дитину під стікерами.

Схоже, скинути зайве для Узерлі не складе труднощів, адже ще під час роботи над "чудовим століттям" актриса скинула понад 15 кг.

Актриса побалувала фанатів незвичайним портретним знімком, на якому постала в чуттєвому образі. Зірка підкорила своєю жіночністю і красою, а також милими рожевими волоссям.

"Нереалка", "Вау, ви найкраща!", "Хюррем Султан", "Бездоганна", "Ти моя любимсая Хуррем", "Гарненька", "Я так тебе люблю", "Шалено красива і фото супер ніжне", "Привіт, Мер'єм, ти мені так подобаєшся, ти занадто красива", "Я живу, щоб побачити цю красу❤️", "Дуже красива жінка та актриса❤️, дівчатка мої люблять вас❤️", - написали фоловери до публікації Узерлі.

Нагадаємо, що Узерлі з "Величного століття" з пухкими губами показала, як пологи змінили її зовнішність:»Краса богині".

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