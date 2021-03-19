Известная актриса Мерьем Узерли, которая стала звездой "Великолепного века", показала себя на радость фанатам

На фото Мерьем показалась в платье с открытыми плечами и огромным декольте. Звезда оставила волосы распущенными, а образ дополнила ярким мейкапом. Красотка появилась крупным планом, демонстрируя безупречность из разных ракурсов. Снимки вышли более, чем просто удачными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 80 тысяч лайков и написали комментарии:

"Хюррем вернулась", "Великолепная, шикарная женщина просто. Обожаю", "Моя Хюррем", "Хюррем,что же с собой сделала. Сама на себя перестала быть похожей", "Такая красотка была, не понятно что с собой сделала, мне аж жаль....", "Вы попали в очень и очень красивую ситуацию, используйте этот цвет волос и эту прическу снова", "Почему вы себя превратили в куклу. Совсем другая, вы стали похожы на робота скорей всего. Мы полюбили вас за вашу естественную красоту. Не обижайтесь, но вы совсем другая".

Мы писали, что известная актриса турецко-немецкого происхождения Мерьем Узерли удивила резкой сменой имиджа.

У себя в Инстаграм актриса опубликовала серию фото, на которых ее трудно было узнать. Во-первых, Мерьем сменила цвет волос, позируя с яркими фиолетовыми волосами. Во-вторых, выглядела актриса очень неухоженной и уставшей. Ее лицо было бледным, а костюм странным.

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