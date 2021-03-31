Известная актриса, сыгравшая Хуюрем-Султан в сериале "Великолепный век" Мерьем Узерли показала свою подросшую красавицу дочурку
Как передает Politeka.net, в сторис своего Инстаграм актриса поделилась со своими поклонниками кадрами со своими дочерьми, старшей Ларой Джемине и малышкой Лили.
В сторис сначала появились кары утреннего сна мамы с малышкой Лили, а потом Мерьем показала как проходит утро в компании старшей дочери. В кадрах стройняшка Мерьем держит малышку на руках, а семилетняя Лара Джемине сидит рядом с тостом и увлеченно смотрит в сторону.
В утренних кадрах Мерьем с детками находится в просторной комнате. Они сидят на диванчике в ярких подушках.
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Мама и дети находятся в спокойном расслабленном состоянии счастья и гармонии. "Доброе утро", - таким хештегом подписала звезда все фотографии, размещенные в сторис.
В сторис нет возможности писать комплименты своим фанатам, однако в постах актрису часто осыпают прекрасными соловами: "Вау ты красивая 😍❤️", "❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥❤️", "Поразительна", "Я люблю тебя ❤️💕", "Моя Хюрем"...
Напомним, в сериале "Великолепный век" Мерьем Узерли исполнила роль Хюррем-султан - наложницы, а затем жены османского султана Сулеймана Великолепного.
Актриса ушла из сериала в 2014 году, решив двигаться дальше. В браке турецким бизнесменом Джаном Атеши, в феврале 2013 года Мерьем родила старшую девочку Лару. Актриса долгое время не показывала малышку поклонникам, и фанаты впервые увидели лицо малышки.
А в январе 2021 года родила вторую дочь, Лили. Известно, что вторым мужем звезды стал арабский продюсер Мохаммед Аль-Турки, который тесно сотрудничает с Голливудом. В прошлом году актриса стала его официальной женой.
Напомним, что Мерьем Узерли из "Великолепного века" заставила любоваться идеальным декольте и не только: "Хюррем вернулась".
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