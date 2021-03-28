Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, из сериала "Великолепный век", похвасталась внешностью после родов

В январе этого года артистка родила вторую дочь, Лили, от арабского продюсера Мохаммеда Аль-Турки,пишет Politeka.net. Звезда не только успевает воспитывать детей, но также принимает участие в разных съемках.

В этот раз Мерьем покорила внешностью в ярком образе. Актриса надела цветной халатик, который распахнула и засветила под ним черное платье в цветочек.

Аккуратные локоны и стильные аксессуары завораживали взгляд. Кроме того, нельзя оставить без внимания макияж, который подчеркнул красивый взгляд и сделал губы сочнее и пухлее.

Звезда блистала в таком виде на балконе. На одном из кадров ветер поднимал ее волосы вверх, сделав кадр особенным.

Всего за две минуты публикация собрала более 4000 лайков и много комментариев.

"Хюррем султан", "Шикарная", "Люблю тебя", "Ты прекрасна", "Ты мне нравишься и восхищаюсь тобой ❤️❤️❤️😍😍", "Красивая крошка", "Ты такая красивая милая", "Боже, какая красивая 🔥👏", "Ты свет моих глаз. Ты покорила меня, когда я смотрел сцену казни Ибрагима 🥰😌", "Мерьем, ты будто девушка с обложки", - написали пользователи сети.

Напомним, в сериале "Великолепный век" Мерьем Узерли исполнила роль Хюррем-султан - наложницы, а затем жены османского султана Сулеймана Великолепного.

Актриса ушла из сериала в 2014 году, решив двигаться дальше.

Напомним, Мерьем Узерли из "Великолепного века" с хвостом и красной помадой покорила чувственным образом

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