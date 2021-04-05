Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, которая снялась в сериале «Великолепный век», похвасталась внешностью после родов

Как передает Politeka.net, в начале 2021 года актриса родила вторую дочку. Звезда долгое время скрывала свою беременность и не хотела раскрывать имя отца ребенка. Им оказался арабский продюсер Мохаммед Аль-Турки.

Стоит отметить, что во время беременности актриса немного набрала вес, однако вскоре после родов она вернулась к своей привычной форме. На свежих кадрах актриса стала выглядеть даже еще более сочнее, чем была раньше.

У себя в Инстаграм Мерьем опубликовала фото, на котором предстала с очень ярким макияжем. Звезда подчеркнула свои пухлые губы и выразительные глаза. На фото цвет глаз выглядел очень необычно. Розовые тени и длинные ресницы сделали Узерли похожей на куклу. В комментариях поклонники оставили красотке массу приятных слов.

«Мечта», «Кукла Барби», «Ты выглядишь великолепно», «Вау», «Такая красивая», «Шикарная», «Эти глаза сводят с ума», «Детка, ты просто космос», «Сердцеедка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Мерьем козырнула красивой фигуркой в скромном платьице.

Напомним, что лучезарная Мерьем Узерли из "Великолепного века" пленила внешностью с красными губами: "Королева ночи".

Как сообщала Politeka, похудевшая Узерли из "Великолепного века" похвасталась, какой красоткой растет ее крошка-дочь: "Поразительная…".

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли из "Великолепного века" выставила ножку в платье с опасным разрезом: "Наконец-то Хюррем вернулась".