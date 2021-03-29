Відома актриса Мер'єм Узерлі, зірка "Величного століття", показала себе в гарячому образі

Як пише Politeka.net, Мер'єм Узерлі стала мега-популярною серед українців після того, як зіграла роль Роксолани в турецькому серіалі. Зараз красуня регулярно розвиває сторінку в Instagram, де радує шанувальників ефектними образами.

Так сталося і цього разу, адже Мер'єм здалася в шикарній сукні з декольте і вирізом по стегно. Красуня виставила ніжку, заманюючи її ідеальністю. Узерлі сиділа на стільці біля столу, закривши очі, поки збирала волосся назад, а в зубах тримала тонку сигарету.

Фанати поставили понад 35 тисяч лайків і написали коментарі:

"Найкрасивіша", "переможниця", "Королева" ," з Росії з любов'ю"," ви не курите, не курите"," Вау, ти красива", " чому ти куриш? Це так погано для твого здоров'я", "це сигарета", " нарешті Хюррем повернулася!!".

Ми писали, що турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі, з серіалу" Величне століття", похвалилася зовнішністю після пологів.

Цього разу Мер'єм підкорила зовнішністю в яскравому образі. Актриса одягла кольоровий халатик, який відчинила і засвітила під ним чорну сукню в квіточку.

Нагадаємо, промениста Мер'єм Узерлі з "чудового століття" полонила зовнішністю з червоними губами

А ще Politeka писала, що Мер'єм Узерлі з "чудового століття" змусила милуватися ідеальним декольте і не тільки

Також Politeka повідомляла, що Узерлі з " чудового століття» ошелешила новою зовнішністю, від красуні Роксолани нічого не залишилося



