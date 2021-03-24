Артистка виглядає вже не так, як у серіалі

Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі, з серіалу "Величне століття", показала себе крупним планом

Красуня з дитинства займається акторською кар'єрою, пише Politeka.net. Вона виконала багато ролей, але велику популярність їй принесла героїня Хюррем-султан в серіалі "Величне століття".

Артистка пішла з серіалу, бажаючи продовжити зростання в кар'єрі. Після цього зірка змінила зовнішність, збільшивши губи й зробила пластику. Шанувальники перестали впізнавати їх кохану "Хюррем". Пізніше стало відомо, що актрисі заборонили змінювати зовнішність в контракті з однією з кіностудій, який вона підписала.

В одному з останніх постів Узерлі показала, як виглядає зараз.

Зірка взяла участь у фотосесії, для якої їй зробили макіяж з червоними губами. Довгі чорні стрілки і кілька веснянок - образ вийшов привабливим.

За годину публікація зібрала понад 70 тисяч лайків і багато коментарів.

"Зараз дивлюся серіал Королева ночі 😍 Мер'єм чудова актриса ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️", "клас", " яка ти красива жінка 🧿", "я хочу з вами побачитися, дуже сильно🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰❤❤❤❤❤❤❤❤❤, ви класна", " Лисичка❤️❤️❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Мер'єм Узерлі в січні 2021 року народила другу дочку, Лілі. Відомо, що другим чоловіком зірки став арабський продюсер Мохаммеда Аль-Турки, який тісно співпрацює з Голлівудом.

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