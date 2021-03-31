Відома актриса, яка зіграла Хуюрем-Султан в серіалі "Величне століття" Мер'єм Узерлі показала свою підрослу красуню доньку

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram актриса поділилася зі своїми шанувальниками кадрами зі своїми дочками, старшою Ларою Джеміне і малятком Лілі.

У сторіс спочатку з'явилися кари ранкового сну мами з малятком Лілі, а потім Мер'єм показала як проходить ранок в компанії старшої дочки. У кадрах стройняшка Мер'єм тримає дитину на руках, а семирічна Лара Джеміне сидить поруч з тостом і захоплено дивиться в сторону.

У ранкових кадрах Мер'єм з дітками знаходиться в просторій кімнаті. Вони сидять на диванчику в яскравих подушках.

Мама і діти знаходяться в спокійному розслабленому стані щастя і гармонії. "Доброго ранку", - таким хештегом підписала зірка Всі фотографії, розміщені в сторіс.

Нагадаємо, в серіалі "Величне століття" Мер'єм Узерлі виконала роль Хюррем-султан - наложниці, а потім дружини османського султана Сулеймана чудового.

Актриса пішла з серіалу в 2014 році, вирішивши рухатися далі. У шлюбі турецьким бізнесменом Джаном Атеші, в лютому 2013 року Мер'єм народила старшу дівчинку Лару. Актриса довгий час не показувала Малятко шанувальникам, і фанати вперше побачили обличчя малятка.

А в січні 2021 року народила другу дочку, Лілі. Відомо, що другим чоловіком зірки став арабський продюсер Мохаммед Аль-Туркі, який тісно співпрацює з Голлівудом. У минулому році актриса стала його офіційною дружиною.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі з "Величного століття "змусила милуватися ідеальним декольте і не тільки:"Хюррем повернулася".

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