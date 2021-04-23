Известная актриса Мерьем Узерли, звезда "Великолепного века", показала себя на международном фестивале

Как пишет Politeka.net, Мерьем Узели четыре месяца назад второй раз стала мамой. Красотка родила девочку, которую назвала Лили Кои. Несмотря на это, девушка уже во второй половине апреля вышла в свет на Московском международном кинофестивале.

Девушка для красной дорожки выбрала черное приталенное платье с открытыми плечами. Девушка стояла у ступенек, демонстрируя идеальную фигуру.

"Премьера Московского Международного кинофестиваля", - написала Мерьем под фотографией.

Фанаты поставили более 200 тысяч лайков и написали комментарии:

"До чего же красивая", "Хюррем. Султанша в России", "Россия, любим тебя", "Шикарная", "В Москве любимая актриса", "Как можно быть такой красивой", "Радость наша! Вся Россия тебя очень любит. Оставайся у нас подольше. Повезло москвичам", "Дорогу", "Да, моя подруга", "Приедешь в Украину и будет прекрасно", "В этом образе Мерьем схожа с Моникой Беллуччи , вблизи проглядываются общие черты лица. Но, конечно, Мерьем хороша по своему. Восторг и восхищение".

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