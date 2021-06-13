Звезда популярного турецкого сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли впечатлила ярким ретро-образом

Как пишет Politeka.net, Мерьем – актриса турецко-немецкого происхождения, которая стала невероятно известной после роли Роксоланы в сериале. С момента ее съемок в сериале прошло уже много лет, однако поклонники до сих пор следят за ее карьерой и не устают вспоминать ее персонажа под каждым фото в сети.

В свою очередь, Узерли старается радовать своих поклонников свежими фото. Она часто участвует в профессиональных фотосессиях, примеряя на себя разные образы. В этот раз красотка Мерьем, которая совсем недавно во второй раз стала мамой, предстала в ярком ретро-образе. Она примеряла цветастую рубашку и яркую желтую повязку на голову. Образ получился особенно удачным благодаря чересчур яркому макияжу, который идеально гармонировал с ярким нарядом.

В комментариях актрисе оставили массу приятных слов и комплиментов.

«По натуре победительница», «Львица», «Ты просто космос», «Настоящая звезда», «Очень яркий образ. Создан для тебя», «Тебе так идет желтый цвет», «Какой роскошный костюм», «Ты как хиппи», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Узерли из "Великолепного века" засветила шикарный номер с мраморной ванной в Риме: "Фантастика!".

Также Politeka писала, что звезда "Великолепного века" Узерли появилась на страницах известного глянца в неожиданных образах: "Бесподобна".

А еще Politeka сообщала, что звезда "Великолепного века" Узерли в розовой пижаме неожиданно схватилась за нож: "Горячая".