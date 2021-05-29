Зірка серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі поділилася з публікою радісними моментами зі свого життя

Як відомо, 37-річній актрисі вдалося прославитися на весь світ завдяки головній ролі в турецькому серіалі "Величне століття", що розповідає про життя Османської імперії за часів правління султана Сулеймана Пишного. Мер'єм грала привезену до Туреччини з Криму Роксолану - Хюррем Султан.

У цій ролі актриса полюбилася дійсно дуже багатьом. За її життям в Instagram стежать більше 6 мільйонів підписників, і Узерлі не упускає моменту, щоб не поділитися з ними різними подіями зі свого життя. Так, у своєму останньому пості дівчина показала, як насолоджується поїздкою до Риму, передає Politeka.net.

Узерлі влаштувала фотосесію в номері готелю, поставши відразу в декількох образах. На деяких знімках вона позувала біля підвіконня в кокетливій чорній сукні-сарафані, зібравши волосся в хвіст. На іншому фото зірка похвалилася тим, як розслабляється в мармуровій ванній. Крім того, Узерлі засвітила розкішний вигляд зі свого вікна, вбравшись у строгий чорний костюм. На ще одному фото дівчина вийшла на терасу з плетеними меблями, будучи в білому костюмі. Мер'єм театрально скинула голову, закривши очі та скуйовдивши волосся.

"Зараз... ❤️ @hotelderome #hotelderome #roccofortehotels", - підписала вона кадри.

Шанувальники прийшли в захват:

"Наша королева! 👏❤️"

"Фантастика! 🔥😍"

"Природна краса ❤️"

"Моя Султан Хюррем❤️❤️"

"Прекрасні моменти❤️"

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