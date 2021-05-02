Известная актриса Мерьем Узерли, звезда "Великолепного века", показала, как выглядит в обычной жизни

Как пишет Politeka.net, Узерли стала известной актрисой среди украинцев после выхода картины "Великолепный век". Мерьем активно развивает социальные сети, где постоянно подогревает интерес сотни тысяч фанатов.

В этот раз Узерли опубликовала фото, на котором позировала крупным планом. Девушка демонстрировала естественную красоту, надев только халат. Мерьем в "карусель" добавила несколько довольно похожих фото.

"Хюррем Султан", - подписала фото Узерли.

Фанаты поставили почти 70 тысяч лайков и написали комментарии:

"Любимая актриса", "Эти нереально красивые глаза", "Такие красивые вы", "Заечка какая милая!", "Очень нравитесь как актриса", "Ты такая красивая женщина".

Сообщалось, что актриса Мерьем Узерли, звезда "Великолепного века", очаровала внешним видом в прозрачном платье.

Красотка решила покорить своих фанатов новой фотосессией, кадры которой она разместила у себя в Инстаграм.

На них Мерьем попозировала в ажурном платье черного цвета, интересного кроя и отделанного рюшами. Яркий вечерний макияж и укладка завершали роскошный образ красотки.

Напомним, звезда "Великолепного века" Узерли после вторых родов поразила видом в платье-кольчуге

А еще Politeka писала, что Узерли из "Великолепного века" в полупрозрачном платье смутила позой во время съемки

Также Politeka сообщала, что Узерли из "Великолепного века" в черном еще раз доказала, что достойна звания Хюррем Султан



