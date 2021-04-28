Популярная актриса Мерьем Узерли, звезда "Великолепного века", показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Узерли стала известной среди украинского зрителя после триумфа в сериале "Великолепный век". Красотка там сыграла роль Роксоланы - Хюррем Султана Османской империи. Красотка не так давно родила второго ребенка - в январе текущего года. Девушка сейчас активно ведет социальные сети, где продвигает свое творчество.

На новом фото Мерьем показалась в в шикарном полупрозрачном платье платье. Красотка взялась рукой за живот, а смотрела в камеру, демонстрируя свою чувственность.

Фанаты поставили более 60 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ты мой кумир. Смотрю Великолепный век уже 100 раз", "Вы мне сегодня снились", "Моя самая шикарная", "Какая красивая", "какая ты роскошная", "Самая главная икона в Мире", "Моя Хюррем Султан", "Что случилось, болит живот?".

Мы писали, что известная актриса Мерьем Узерли восхитила фигурой после вторых родов.

Мерьем появилась в черном удлиненном пиджаке, который отлично лег по фигуре и подчеркнул все изгибы тела, и темных брюках интересного фасона. При этом под пиджаком у красотки ничего нет, так что все увидели ее соблазнительное декольте.

Напомним, Узерли из "Великолепного века" в черном еще раз доказала, что достойна звания Хюррем Султан

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