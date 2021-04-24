Известная актриса и звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли восхитила кадрами новой эффектной фотосессии
Известная актриса Мерьем Узерли, которая всего несколько месяцев назад родила вторую дочь, уже вернулась не только восстановила форму, но и вернулась к работе.
Как пишет Politeka.net, на своей странице в Интсаграм актриса показала бэкстедж новой фотосессии. Узерли позировала с пестрой блузе, желтых расклешенных брюках и босоножках на шпильке. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)
Интересно, что Мерьем Узерли принимала различные позы, многие из которых были довольно сложными. Чтобы удержаться в них, необходима определенная подготовка.
Брежнева не сдержала эмоций, загремев с Веркой Сердючкой и ее мамой в полицию: "Сама не верю, что..."
Жена DZIDZIO выдала неприглядную правду об украинском шоу-бизнесе: "Это психология нищего"
"Нам всем его будет не хватать": внезапно скончался экс-президент Киево-Могилянской академии, детали трагедии
63-летняя мама Дана Балана вслед за Кароль неожиданно появилась в розовом мини: "С каждым днем все больше..."
Морозы до -5 и проливные дожди испортят украинцам праздники: где ждать непогоды
Отметим, недавно красотка сообщила фанатам, что прилетела на Московский международный кинофестиваль. Актриса уже побывала на красной дорожке кинофестиваля, а также посетила пресс-завтрак.
Судя по тегам, указанным в новом посте, фотосессия также прошла в России.
"Москва - моя любовь", - среди прочего написала артистка.
Поклонники Узерли восхищаются увиденным.
«Шикарная», «Лучшая», «Красавица», «Вау», «Моя любовь», «Нереальная», «Так прикольно», - пишут в комментариях.
Напомним, Узерли из "Великолепного века" удивила фигурой спустя несколько месяцев после родов: "Схожа с Моникой Беллуччи".
Как сообщала Politeka, Узерли из "Великолепного века" восхитила изгибами в прозрачном платье: "Определенно заслуживает звания...".
Также Politeka писала, Узерли из "Великолепного века" показала подросших дочерей, личный кадр: "Два ангела, два крыла".