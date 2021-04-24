Известная актриса и звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли восхитила кадрами новой эффектной фотосессии

Известная актриса Мерьем Узерли, которая всего несколько месяцев назад родила вторую дочь, уже вернулась не только восстановила форму, но и вернулась к работе.

Как пишет Politeka.net, на своей странице в Интсаграм актриса показала бэкстедж новой фотосессии. Узерли позировала с пестрой блузе, желтых расклешенных брюках и босоножках на шпильке. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

Интересно, что Мерьем Узерли принимала различные позы, многие из которых были довольно сложными. Чтобы удержаться в них, необходима определенная подготовка.

Отметим, недавно красотка сообщила фанатам, что прилетела на Московский международный кинофестиваль. Актриса уже побывала на красной дорожке кинофестиваля, а также посетила пресс-завтрак.

Судя по тегам, указанным в новом посте, фотосессия также прошла в России.

"Москва - моя любовь", - среди прочего написала артистка.

Поклонники Узерли восхищаются увиденным.

«Шикарная», «Лучшая», «Красавица», «Вау», «Моя любовь», «Нереальная», «Так прикольно», - пишут в комментариях.

Напомним, Узерли из "Великолепного века" удивила фигурой спустя несколько месяцев после родов: "Схожа с Моникой Беллуччи".

Как сообщала Politeka, Узерли из "Великолепного века" восхитила изгибами в прозрачном платье: "Определенно заслуживает звания...".

Также Politeka писала, Узерли из "Великолепного века" показала подросших дочерей, личный кадр: "Два ангела, два крыла".