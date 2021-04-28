Известная актриса и звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли восхитила фигурой после вторых родов
Как пишет Politeka.net, известная актриса Мерьем Узерли, которая всего несколько месяцев назад родила вторую дочь, уже вернулась в прежние формы и щеголяет на светских мероприятиях во всеоружии. Так, недавно красотка побывала на Московском международном кинофестивале, откуда показывала яркие кадры с красной дорожки, а теперь удивила новой фотосессией в необычном образе.
А новых снимках из черно-белой фотосессии Мерьем запечатлена во всей красе на сером фоне. Перед камерой она появилась в кротком платье, которое напоминает кольчугу своим декором. Этот наряд подчеркнул идеальные формы красотки, открыв стройные ноги и изящные плечи. Больше всего привлекает внимание роскошная шевелюра актрисы – ее длинные пышные волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж с блестящими губами.
В подписи к публикации Узерли рассказала, кто помогал ей создавать этот удивительный образ и проводил фотосессию. Поклонники в восторге от нового образа звезды, а еще больше от ее потрясающей фигуры после вторых родов. Красотку заваливают комплиментами в комментариях к публикации. "Богиня", "Прекрасная Хюррем", "Красиво, это чудесно", "Вы прекрасны", "Идеальная", - пишут пользователи под фото Мерьем.
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Напомним, Узерли из "Великолепного века" удивила фигурой спустя несколько месяцев после родов: "Схожа с Моникой Беллуччи".
Как сообщала Politeka, Узерли из "Великолепного века" восхитила изгибами в прозрачном платье: "Определенно заслуживает звания...".
Также Politeka писала, Узерли из "Великолепного века" показала подросших дочерей, личный кадр: "Два ангела, два крыла".