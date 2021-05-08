Известная актриса Мерьем Узерли, звезда "Великолепного века", показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Мерьем стала известной украинским зрителям благодаря роли Роксоланы в сериале "Великолепный век". Девушка активно ведет социальные сети, где публикует не только кадры из официальных мероприятий, но и личные.

В этот раз Мерьем показала фото, на котором продемонстрировала свою внешность. Девушка показалась крупным планом, смотря в телефон.

Фанаты поставили более 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Прекрасная Султан", "Хюррем Султан", "Королева", "Красавица", "Мое сердце разбито", "Моя мама, моя сестра", "Мое солнце, моя жена", "Моя лучшая подруга", "С любовью из Бангладеша", "Ты королева интриги, ты их всех победишь своим достоинством", "Я твой большой поклонник, я так тебя люблю".

Сообщалось, что известная актриса и звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли восхитила фигурой после вторых родов.

На новых снимках из черно-белой фотосессии Мерьем запечатлена во всей красе на сером фоне. Перед камерой она появилась в кротком платье, которое напоминает кольчугу своим декором. Этот наряд подчеркнул идеальные формы красотки, открыв стройные ноги и изящные плечи.

Напомним, Узерли из "Великолепного века" в халате показала, как выглядит на самом деле

А еще Politeka писала, что звезда "Великолепного века" Узерли после вторых родов показала фигуру в прозрачном платье

Также Politeka сообщала, что Узерли из "Великолепного века" в черном еще раз доказала, что достойна звания Хюррем Султан



