Показала всю свою женственность

Актриса Мерьем Узерли, звезда "Великолепного века", очаровала внешним видом в прозрачном платье

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, которая полюбилась украинскому зрителю благодаря сериалу "Великолепный век" решила покорить своих фанатов новой фотосессией, кадры которой она разместила у себя в Интсграм, передает Politeka.net

На них Мерьем попозировала в ажурном платье черного цвета, интересного кроя и отделанного рюшами. Яркий вечерний макияж и укладка завершали роскошный образ красотки.

Артистка повертелась перед камерой, демонстрируя всю свою женственность и чувственность.

Поклонники очарованы, они назвали свою любимую актрису "Богиней".

Отметим, что в этом году 38-летняя артистка стала мамой во второй раз.

Малышку звезда "Великолепного века" назвала Лили Кои. Девочка родилась 8 января 2021 года. Известно, что отец второй дочери Узерли уже успел признаться любимой в любви и в ближайшее время пара собирается узаконить свои отношения.

Кроме того, у звезды "Великолепного века" есть старшая 6-летняя дочь Лара, которую она родила от турецкого бизнесмена Джана Атеше.

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