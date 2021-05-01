Актриса Мерьем Узерли, звезда "Великолепного века", очаровала внешним видом в прозрачном платье
Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, которая полюбилась украинскому зрителю благодаря сериалу "Великолепный век" решила покорить своих фанатов новой фотосессией, кадры которой она разместила у себя в Интсграм, передает Politeka.net
На них Мерьем попозировала в ажурном платье черного цвета, интересного кроя и отделанного рюшами. Яркий вечерний макияж и укладка завершали роскошный образ красотки.
Артистка повертелась перед камерой, демонстрируя всю свою женственность и чувственность.
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Поклонники очарованы, они назвали свою любимую актрису "Богиней".
Отметим, что в этом году 38-летняя артистка стала мамой во второй раз.
Малышку звезда "Великолепного века" назвала Лили Кои. Девочка родилась 8 января 2021 года. Известно, что отец второй дочери Узерли уже успел признаться любимой в любви и в ближайшее время пара собирается узаконить свои отношения.
Кроме того, у звезды "Великолепного века" есть старшая 6-летняя дочь Лара, которую она родила от турецкого бизнесмена Джана Атеше.
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