Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли поделилась с публикой радостными моментами из своей жизни

Как известно, 37-летней актрисе удалось прославиться на весь мир благодаре главной роли в турецком сериале "Великолепный век", рассказывающем о жизни Османской империи во времена правления султана Сулеймана Великолепного. Мерьем играла привезенную в Турцию из Крыма Роксолану - Хюррем Султан.

В этой роли актриса полюбилась действительно очень многим. За ее жизнью в Инстаграм следят более 6 миллионов подписчиков, и Узерли не упускает момента, чтобы не поделиться с ними различными событиями из своей жизни. Так, в своем последнем посте девушка показала, как наслаждается поездкой в Рим, передает Politeka.net.

Узерли устроила фотосессию в номере отеля, представ сразу в нескольких образах. На некоторых снимках она позировала возле подоконника в кокетливом черном платье-сарафане, собрав волосы в хвост. На другом фото звезда похвасталась тем, как расслабляется в мраморной ванной. Кроме того, Узерли засветила роскошный вид из своего окна, нарядившись в строгий черный костюм. На еще одном фото девушка вышла на террасу с плетеной мебелью, будучи в белом костюме. Мерьем театрально вскинула голову, закрыв глаза и взъерошив волосы.

"В настоящий момент… ❤️ @hotelderome #hotelderome #roccofortehotels", - подписала она кадры.

Поклонники пришли в восторг:

"Наша королева! 👏❤️"

"Фантастика! 🔥😍"

"Естественная красота ❤️"

"Моя Султан Хюррем❤️❤️"

"Прекрасные моменты❤️"

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