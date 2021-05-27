Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, из сериала "Великолепный век", продемонстрировала стройную фигуру

Узерли снималась в сериале "Великолепный век" с 2011 по 2013 года и заработала большую популярность, пишет Politeka.net. Хотя актриса давно строит карьеру, снимаясь в других картинах, внимание к ней приковано именно благодаря турецкой саге.

Стоит отметить, что внешность актрисы претерпела больших изменений с тех времен. Звезда не только сбросила вес и перекрасила волосы, но также сделала ринопластику, пластику носогубной складки, изменила скулы и увеличила губы.

На новом видео в Инстаграм Мерьем показала себя во всей красе. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы) На кадрах артистка позировала в синем костюме, подчеркнувшем ее стройность. Завершил образ берет.

Всего за 20 минут публикация собрала более 40 тысяч просмотров и много комментариев.

"Я люблю тебя", "Вау ❤️❤️❤️", "Королева", "Красотка", "Я люблю тебя, моя султан Хюррем ❤️❤️😭❤️", "Моя королева", "😍😍😍огонь", "Хюррем🔥", "Очень люблю из Пакистана ❤️❤️❤️❤️❤️", "Я люблю вас, мисс Мэри ❤💖🥰", "Мерьем, ты просто невероятная. Я хочу смотреть на тебя постоянно", "Одежда у тебя совсем некрасивая, красная штучка на спине похожа на одеяло 👎👎", - написали пользователи сети.

Напомним, Мерьем Узерли набрала вес ради роли в сериале "Великолепный век". Звезда стала налегать на сладости, но после завершения съемок, она стала следить за питанием.

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