Известная актриса и звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли показала, как выглядела до того, как стать знаменитой

Как передает Politeka.net, турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли стала известна широкой публике благодаря роли Роксоланы в турецком сериале «Великолепный век». Сериал был очень популярен в Украине, поэтому актриса полюбилась украинскому зрителю. До сериала Узерли снималась в фильмах и сериалах, но они не были столь успешны.

Отметим, что Мерьем Узерли – обладательница очень интересной внешности. Все дело в том, что ее мать немка, а отец турок. Именно поэтому звезда так не похожа на других турецких актрис. В сериале у звезды были рыжие волосы, а в жизни она нередко красилась в блондинку и шатенку.

У себя в сторис Мерьем решила показать, как выглядела до популярности. Она опубликовала фото, на котором позировала в джинсах и футболке в горошек. На голове у актрисы был повязан платок. Такие луки были очень модными в начале 2000-х. Судя по фото, оно было сделано еще до того, как Узерли получила роль в сериале и увеличила себе губы. Отметим, что Мерьем ранее злоупотребляла уколами красоты, в чем честно призналась в одном из интервью.

Напомним, что Узерли из "Великолепного века" в полупрозрачном платье смутила позой во время съемки: "Что случилось?".

Как Politeka писала, что Узерли из "Великолепного века" в халате показала, как выглядит на самом деле: "Хюррем Султан".

Также Politeka сообщала, что звезда "Великолепного века" Узерли после вторых родов показала фигуру в прозрачном платье: "Богиня".