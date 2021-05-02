Відома актриса Мер'єм Узерлі, зірка "Величного століття", показала, як виглядає у звичайному житті

Як пише Politeka.net, Узерлі стала відомою актрисою серед українців після виходу картини "Величне століття". Мер'єм активно розвиває соціальні мережі, де постійно підігріває інтерес сотні тисяч фанатів.

Цього разу Узерлі опублікувала фото, на якому позувала крупним планом. Дівчина демонструвала природну красу, надівши тільки халат. Мер'єм в "карусель" додала кілька досить схожих фото.

"Хюррем Султан", - підписала фото Узерлі.

Фанати поставили майже 70 тисяч лайків і написали коментарі:

"Улюблена актриса", "ці нереально красиві очі"," такі красиві ви", " Заєчка яка мила!", "Дуже подобаєтеся як актриса", "Ти така красива жінка".

Повідомлялося, що актриса Мер'єм Узерлі, зірка "чудового століття", зачарувала зовнішнім виглядом в прозорій сукні.

Красуня вирішила підкорити своїх фанатів новою фотосесією, кадри якої вона розмістила у себе в Instagram.

На них Мер'єм попозувала в ажурній сукні чорного кольору, цікавого крою і обробленого рюшами. Яскравий вечірній макіяж і укладання завершували розкішний образ красуні.

Нагадаємо, зірка" чудового століття " Узерлі після других пологів вразила видом у сукні-кольчузі

А ще Politeka писала, що Узерлі з "чудового століття" в напівпрозорій сукні збентежила позою під час зйомки

Також Politeka повідомляла, що Узерлі з" чудового століття " в чорному ще раз довела, що гідна звання Хюррем Султан



