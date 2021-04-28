Відома актриса Мер'єм Узерлі, зірка "Величного століття", показала себе в новому образі
Як пише Politeka.net, Узерлі стала відомою серед українського глядача після тріумфу в серіалі"Величне століття". Красуня там зіграла роль Роксолани-Хюррем Султана Османської імперії. Красуня не так давно народила другу дитину - в січні поточного року. Дівчина зараз активно веде соціальні мережі, де просуває свою творчість.
На новому фото Мер'єм здалася в в шикарному напівпрозорому платті плаття. Красуня взялася рукою за живіт, а дивилася в камеру, демонструючи свою чуттєвість.
Фанати поставили понад 60 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Ти мій кумир. Дивлюся Чудовий вік вже 100 разів", "ви мені сьогодні снилися", "Моя найшикарніша", "яка красива"," яка ти розкішна"," найголовніша ікона в світі"," Моя Хюррем Султан", " що сталося, болить живіт?".
Ми писали, що відома актриса Мер'єм Узерлі захопила фігурою після других пологів.
Мер'єм з'явилася в чорному подовженому піджаку, який відмінно ліг по фігурі і підкреслив всі вигини тіла, і темних брюках цікавого фасону. При цьому під піджаком у красуні нічого немає, так що всі побачили її спокусливе декольте. Волосся Узерлі розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.
Нагадаємо, Узерлі з" чудового століття " в чорному ще раз довела, що гідна звання Хюррем Султан
Також Politeka писала, що зірка" чудового століття " Узерлі задерла ногу вище голови і вразила визнанням
А ще Politeka повідомляла, що Узерлі з "чудового століття" здивувала фігурою через кілька місяців після пологів