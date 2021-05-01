Показала всю свою жіночність

Актриса Мер'єм Узерлі, зірка "Величного століття", зачарувала зовнішнім виглядом у прозорій сукні

Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі, яка полюбилася українському глядачеві завдяки серіалу "Величне століття" вирішила підкорити своїх фанатів новою фотосесією, кадри якої вона розмістила у себе в Інтсграм, передає Politeka.net

На них Мер'єм попозувала в ажурній сукні чорного кольору, цікавого крою і обробленого рюшами. Яскравий вечірній макіяж і укладання завершували розкішний образ красуні.

Артистка покрутилася перед камерою, демонструючи всю свою жіночність і чуттєвість.

Шанувальники зачаровані, вони назвали свою улюблену актрису "Богинею".

Зазначимо, що цього року 38-річна артистка стала мамою вдруге.

Малятко зірка "Величного століття" назвала Лілі Коі. Дівчинка народилася 8 січня 2021 року. Відомо, що батько другої дочки Узерлі вже встиг зізнатися коханій в коханні і найближчим часом пара збирається узаконити свої стосунки.

Крім того, у зірки "Величного століття" є старша 6-річна дочка Лара, яку вона народила від турецького бізнесмена Джана Атеше.

Нагадаємо, що Узерлі з "Величного століття " в чорному ще раз довела, що гідна звання Хюррем Султан

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