Відома актриса і зірка серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі захопила новою яскравою фотосесією
Як пише Politeka.net, відома актриса Мер'єм Узерлі, яка всього кілька місяців тому народила другу дочку, вже повернулася в колишні форми і хизується на світських заходах у всеозброєнні. Так, нещодавно красуня побувала на Московському міжнародному кінофестивалі, звідки показувала яскраві кадри з червоної доріжки, а тепер здивувала новою фотосесією в незвичайному образі на кухні.
На нових знімках Мер'єм з'явилася в чарівному вбранні - на ній атласна рожева піжама, яка приховала фігуру, але водночас додала якогось шарму. Її розкішне волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж. Красуня позує фотографу на кухні, на одному зі знімків вона схопилася за великий кухонний ніж, а на ще одному кадрі навіть полізла з ногами на кухонний гарнітур.
У підписі до фотографій Узерлі розповіла, хто створював її образ для фотосесії і знімав її в цьому вбранні. Шанувальники в захваті від нового образу зірки, а ще більше від її приголомшливої фігури після других пологів. "Гаряча", "Така розлючена", "Красуня", "Ти прекрасна", "Яка красива", "Ідеальні фото", "Просто красуня", "Прекрасна султан Хюррем", "Приголомшлива Мер'єм", "Шикарна леді", - пишуть в коментарях до фото актриси.
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Нагадаємо, відома акторка Мер'єм Узерлі з "Величного століття" здивувала чудовою фігурою через кілька місяців після других пологів: "Схожа з Монікою Беллуччі".
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