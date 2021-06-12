Відома актриса і зірка серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі захопила новою яскравою фотосесією для модного глянцю

Як пише Politeka.net, відома актриса Мер'єм Узерлі, яка всього кілька місяців тому народила другу дочку, вже повернулася в колишні форми і хизується на світських заходах у всеозброєнні. Так, нещодавно красуня побувала на Московському міжнародному кінофестивалі, звідки показувала яскраві кадри з червоної доріжки, а тепер здивувала новою фотосесією для російського глянцю, яка проходила в Москві.

На нових знімках видно, що Мер'єм приміряла кілька екстравагантних образів. Так, на деяких знімках актриса з'явилася в елегантному сірому костюмі з яскравим помаранчевим топом цікавого крою. Цей наряд підкреслив витончену фігуру красуні через кілька місяців після пологів. Волосся зірки зібрані і акуратно укладені, а на її обличчі легкий макіяж, вона кидає млосні погляди в камеру.

На ще декількох знімках Узерлі постала в незвичайній сукні цікавої текстури з пишними рукавами, яке також підкреслило стрункі форми. На одному з кадрів Мер'єм з'явилася в стильній строкатій блузі з візерунком-мозаїкою і об'ємними рукавами, і в широких бежевих брюках.

У підписі до фотографій актриса написала: "Говорили про фільми, кохання, життя, минуле, сьогодення і бачення майбутнього". Користувачі тут же почали активно обговорювати нову фотосесію красуні, засинаючи її компліментами в коментарях: "Чудова Хюррем султан. Ми тебе обожнюємо", "Вона незрівнянна", "Королева", "Зірка", "Люблю тебе", "Краща", "Прекрасна", "Моя любов".

Нагадаємо, відома акторка Мер'єм Узерлі з "Величного століття" здивувала чудовою фігурою через кілька місяців після других пологів: "Схожа з Монікою Беллуччі".

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