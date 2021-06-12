Известная актриса и звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли восхитила новой яркой фотосессией для модного глянца

Как пишет Politeka.net, известная актриса Мерьем Узерли, которая всего несколько месяцев назад родила вторую дочь, уже вернулась в прежние формы и щеголяет на светских мероприятиях во всеоружии. Так, недавно красотка побывала на Московском международном кинофестивале, откуда показывала яркие кадры с красной дорожки, а теперь удивила новой фотосессией для российского глянца, которая проходила в Москве.

На новых снимках видно, что Мерьем примеряла несколько экстравагантных образов. Так, на некоторых снимках актриса появилась в элегантном сером костюме с ярким оранжевым топом интересного кроя. Этот наряд подчеркнул изящную фигуру красотки спустя несколько месяцев после родов. Волосы звезды собраны и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж, она кидает томные взгляды в камеру.

На еще нескольких снимках Узерли предстала в необычном платье интересной текстуры с пышными рукавами, которое также подчеркнуло стройные формы. На одном из кадров Мерьем появилась в стильной пестрой блузе с узором-мозаикой и объемными рукавами, и в широких бежевых брюках.

В подписи к фотографиям актриса написала: "Говорили о фильмах, любви, жизни, прошлом, настоящем и видении будущего". Пользователи тут же принялись активно обсуждать новую фотосессию красотки, засыпая ее комплиментами в комментариях: "Великолепная Хюррем султан. Мы тебя обожаем", "Она бесподобна", "Королева", "Звезда", "Люблю тебя", "Лучшая", "Прекрасная", "Моя любовь".

Напомним, Узерли из "Великолепного века" удивила фигурой спустя несколько месяцев после родов: "Схожа с Моникой Беллуччи".

Как сообщала Politeka, Узерли из "Великолепного века" восхитила изгибами в прозрачном платье: "Определенно заслуживает звания...".

Также Politeka писала, Узерли из "Великолепного века" показала подросших дочерей, личный кадр: "Два ангела, два крыла".