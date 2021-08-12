Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, из сериала "Великолепный век", удивила внешностью на новом фото
Артистка исполнила роль Роксоланы в сериале "Великолепный Век"с 2011 по 2013 годы, после чего ее популярность резко выросла, пишет Politeka.net.
У звезды появилась масса поклонников, которых она не устает удивлять своими экспериментами с внешностью. Примечательно, что звезда сильно изменилась после ухода из сериала. Артистка похудела, кроме того, ходили слухи, что она сделала пластические операции и увлекается "уколами" красоты.
На новом фото в Инстаграм Мерьем решила и вовсе удивить поклонников. Актриса "отрастила" усы и схватилась за рюмку, также она закурила.
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В таком весьма дерзком образе Узерли поздравила себя с днем рождения. Звезде исполнилось 38 лет.
За четыре часа пост собрал почти 170 тысяч лайков и много комментариев.
"О Господи...", "С днем рождения Мерьем!!! 🎉🎉🎉🎉🎉 Крепкого здоровья, исполнения всех мечт, особенно самых дерзких и побольше улыбок в каждый ваш день! 🎇🎇🎇🎇🎇", "Хюррем ты чего…?", "ТЫ САМАЯ УДИВИТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА В МИРЕ, МЕРЬЕМ!",
Напомним, Узерли из "Великолепного века" впечатлила видом в полупрозрачном платье
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