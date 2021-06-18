Известная актриса и звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли восхитила новой яркой фотосессией для модного глянца
Как пишет Politeka.net, известная актриса Мерьем Узерли, которая всего несколько месяцев назад родила вторую дочь, уже вернулась в прежние формы и щеголяет на светских мероприятиях во всеоружии. В своем микроблоге в Instagram актриса часто радует фанатов яркими фотосессиями, появляясь в роскошных образах. Так, в этот раз звездная красотка выложила в сеть яркие кадры, на которых появилась в хищном образе.
Как видно, на новых снимках Мерьем позирует, умостившись на бархатном диванчике в тусклой комнате. Перед камерой она появилась в атласном платье интересного фасона с пестрым узором, которое красиво подчеркнуло ее упругие прелести. На некоторых снимках звезды чуть задрала подол платья, оголяя роскошные стройные ножки. Ее волосы распущены и небрежными локонами спадают на плечи, а на лице легкий макияж, она хищно смотрит в объектив.
В подписи к фотографиям Узерли рассказала о том, кто создавал эту фотосессию. А поклонники тут же принялись активно обсуждать новые снимки актрисы, засыпая ее комплиментами в комментариях публикации. "Какой хороший день", "Моя прекрасная", "Тигрица", "Красотка", "Такая красивая леди", "Принцесса", "Красотка", "Королева", "Повелительница", "Чудесная", "Ты идеальна", "Шикарная, просто бомба", "Я тебя люблю", - пишут восторженные поклонники.
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Напомним, Узерли из "Великолепного века" удивила фигурой спустя несколько месяцев после родов: "Схожа с Моникой Беллуччи".
Как сообщала Politeka, Узерли из "Великолепного века" восхитила изгибами в прозрачном платье: "Определенно заслуживает звания...".
Также Politeka писала, Узерли из "Великолепного века" показала подросших дочерей, личный кадр: "Два ангела, два крыла".