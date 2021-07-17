Турецкая актриса, звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли показала, как старшая дочка нянчится с младшей
Как пишет Politeka.net, 37-летняя звезда недавно второй раз стала мамой. Старшую дочь Лару актриса родила в 2014 году. С отцом ребенка звезда рассталась до беременности. Их разрыв сопровождался большим скандалом.
Второго ребенка Узерли родила в начале 2021 года. Отца ребенка актриса скрывает от публики, но известно, что он американец. Младшую дочку Мерьем назвала Лили Кои.
На свежем фото, которое актриса опубликовала в сети, старшая девочка держала на руках Лили. Было видно, что она очень рада, что у нее есть младшая сестричка.
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Как известно, Мерьем Узерли прославилась благодаря главной роли в турецком сериале "Великолепный век". Там она сыграла Роксолану - Хюррем Султан. За эту роль Узерли очень любят на просторах СНГ. Позже актриса играла и в других проектах, но более успешного ей не попадалось.
Напомним, что Мерьем Узерли удивила видом в наполовину прозрачном платье: "Круче Джоли".
Ранее Politeka писала, что Мерьем Узерли устроила невероятную фотосессию в загадочном месте: "Шикарная".
Также Politeka сообщала, что Узерли надела пиджак, под которым не было одежды: "Освежающе...".