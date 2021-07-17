Актриса Мер'єм Узерлі потроїла незвичайну фотосесію в брудному під'їзді, але все одно виглядає приголомшливо

Як повідомляє Politeka.net, відома актриса Мер'єм Узерлі, яка запам'яталася глядачам роллю в серіалі "Величне століття", часто радує шанувальників яскравими фото в своєму Instagram. Так, цього разу красуня поділилася кадрами з нової незвичайної фотосесії, в якій з'явилася в незвичайному образі.

Як видно, зйомка проходила на сходовій клітці якогось не дуже презентабельного під'їзду з розмальованими стінами. Перед камерою Мер'єм з'явилася в стильному брючному костюмі яскравого рожевого відтінку, який красиво підкреслив її стрункі форми. Волосся актриси розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до фото Узерлі розповіла, хто створював це фотосесію, а також вказала, що зйомка проходила в Берліні. Шанувальники тут же почали обговорювати нові фото зірки, засинаючи її компліментами в коментарях: "Шикарна", "Моя Хюррем", "Люблю тебе", "Ти прекрасна", "Красуня", "Дивовижна жінка", "Дуже красиво".

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