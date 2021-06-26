Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли поразила фанатов сочным образом в новой фотосессии
Как известно, 37-летняя Мерьем прославилась благодаря главной роли в турецком сериале "Великолепный век", рассказывающем о жизни Османской империи во времена правления султана Сулеймана Великолепного. Узерли достойно сыграла Роксолану - Хюррем Султан, привезенную турками из Крыма.
Сейчас звезда оставила актерство на второй план, занимаяясь своей сетью ресторанов и воспитывая дочерей, одной из которых всего полгодика. При этом Мерьем не забывает радовать фанатов новыми кадрами в Инстаграм.
Так, Узерли устроила пикантную фотосессию в домашней обстановке, передает Politeka.net. Девушка позировала в салатовом костюмике, состоящем из необычного пиджака оверсайз с большими карманами на рукавах, и мини-шортиков. Примечательно, что под пиджаком красотка оказалась совсем без ничего. Заметно, как на снимках она придерживает полы, чтобы те невзначай не распахнулись.
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Пользователи с жаром обсудили увиденное:
"Хюррем султан ❤️"
"прикольные карманчики😍"
"Здравствуйте... как раз между просмотром вашей драмы "Великолепный век", ооо, боже, 😮😮 как потрясающе вы изобразили своего персонажа..."
"🥵освежающе"
"идеал🔥"
"Этот цвет тебе очень идет, Мерьем 💚"
"Вкусняшка моя😍😍😍"
"Самая модная из султанш😍"
Напомним, Узерли из «Великолепного века» впечатлила ретро-образом с чересчур ярким макияжем
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