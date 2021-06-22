Известная актриса Мерьем Узерли, звезда "Великолепного века", показала себя в новом образе

Как пишет Politeka.net, Узерли является популярной немецко-турецкой актрисой, которая снялась во множестве проектов. Украинскому зрителю звезда больше всего запомнилась благодаря сериалу "Великолепній век", где сыграла роль Хюррем Султан. Не забывает девушка и о социальных сетях, в которых делится интересным контентом.

Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:

"Какая красивая", "Оглушающая", "Прекрасная девушка", "Это прекрасно", "Королева", "Я люблю тебя, ты такая красивая, да благословит тебя Бог и сделает твоё сердце счастливым", "Вы очень красивы, мисс Мерьем, у вас очень красивый цвет глаз", "Без комментариев..Одни эмоции".

Сообщалось, что известная актриса Мерьем Узерли восхитила новой яркой фотосессией для модного глянца.

Как видно, на новых снимках Мерьем позирует, умостившись на бархатном диванчике в тусклой комнате. Перед камерой она появилась в атласном платье интересного фасона с пестрым узором, которое красиво подчеркнуло ее упругие прелести.

Напомним, Узерли из «Великолепного века» впечатлила ретро-образом с чересчур ярким макияжем

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