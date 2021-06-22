Известная актриса Мерьем Узерли, звезда "Великолепного века", показала себя в новом образе
Как пишет Politeka.net, Узерли является популярной немецко-турецкой актрисой, которая снялась во множестве проектов. Украинскому зрителю звезда больше всего запомнилась благодаря сериалу "Великолепній век", где сыграла роль Хюррем Султан. Не забывает девушка и о социальных сетях, в которых делится интересным контентом.
Фанаты поставили более 30 тысяч лайков и написали комментарии:
"Какая красивая", "Оглушающая", "Прекрасная девушка", "Это прекрасно", "Королева", "Я люблю тебя, ты такая красивая, да благословит тебя Бог и сделает твоё сердце счастливым", "Вы очень красивы, мисс Мерьем, у вас очень красивый цвет глаз", "Без комментариев..Одни эмоции".
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Сообщалось, что известная актриса Мерьем Узерли восхитила новой яркой фотосессией для модного глянца.
Как видно, на новых снимках Мерьем позирует, умостившись на бархатном диванчике в тусклой комнате. Перед камерой она появилась в атласном платье интересного фасона с пестрым узором, которое красиво подчеркнуло ее упругие прелести.
Напомним, Узерли из «Великолепного века» впечатлила ретро-образом с чересчур ярким макияжем
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