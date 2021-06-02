Звезда популярного сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли показала элегантный повседневный образ в компании четвероногого красавца
37-летняя актриса турецко-немецкого происхождения в свое время прославилась на весь мир благодаря главной роли в популярном сериале «Великолепный век». Тогда она сыграла привезенную в Турцию из Крыма Роксолану - Хюррем Султан.
С момента ее съемок в сериале прошло уже много лет, однако поклонники до сих пор с большим интересом следят за творчеством актрисы и ее страницами в соцсетях. В свою очередь, Узерли старается радовать их свежими фото.
Как пишет Politeka.net, звезда поделилась очередным снимком в Инстаграм. На нем она позирует в элегантном образе для холодной погоды.
Так, Узерли сидит на диванчике в черных брюках и аккуратном белом пальто. Волосы актрисы спадают на плечи пышной охапкой маленьких кудряшек. Мерьем дополнила свой образ легким макияжем, который лишь подчеркнул ее красоту.
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Рядом с актрисой на фото позирует фотогеничный пес, который не может не привлечь к себе внимание.
Поклонники знаменитости тут же отреагировали на ее пост.
«Хюррем Сутлан»», «звезда», «Ну, очень люблю», «Мэри, любовь моя, я так сильно тебя люблю», «Люблю тебя, ангел», «Мерьем, ты совсем не стареешь», - пишут люди.
Напомним, Узерли из "Великолепного века" засветила шикарный номер с мраморной ванной в Риме: "Фантастика!".
Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли из "Великолепного века" поразила новым ярким образом, подчеркнув свою стройность: "Вау".
Также Politeka писала, что Мерьем Узерли из "Великолепного века" поразила внешностью, фото тогда и сейчас: "Здесь она еще натуральная".