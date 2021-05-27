Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, из сериала "Великолепный век", предстала в соблазнительных образах

Звезда очень изменилась со времен выхода популярного сериала, пишет Politeka.net. К слову, Мерьем Узерли проработала в сериале с 2011 по 2013 года, а позже отправилась в Германию.

С тех времен звезда сделала много манипуляций со своей внешностью. В частности, артистка перекрасилась, сменив рыжий цвет волос на русый. Кроме того, Мерьем сделала ринопластику, пластику носогубной складки, "надула" скулы, увеличила губы и сделала татуаж бровей. В результате внешность артистки сильно изменилась.

В сети решили сравнить, как Узерли выглядит сейчас и пять лет назад.

"Узерли, исполнившая главную роль в сериале "Великолепный век. Роксолана" сейчас и 5 лет назад❤️ На каком фото актриса тебе нравится больше всего? Пиши в комментариях 😉", - написали авторы публикации.

За час публикация собрала боле 7000 лайков и много комментариев.

"❤️🔥❤️2!!", "Прекрасна везде 😍😍😍", "Она на обоих шикарная 😍🔥", "Она шикарная всегда 😍❤️", "Оч красивая женщина и талантливая актриса!! Желаю ей успехов во всем!!", "Красивая женщина, замечательная актриса, прекрасная мама! Больше нравится на 2", "На втором. Здесь она еще натуральная", "Надоело уже 😱😨 Нечего другого показывать 🤯🤯🤯", "Конечно, 2", "Глаза красивые 😍красотка 👏🔥❤️❤️❤️", "Очаровательная на обоих фото", - написали пользователи сети.

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