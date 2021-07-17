Актриса Мерьем Узерли утроила необычную фотосессию в замызганном подъезде, но все равно выглядит потрясающе

Как сообщает Politeka.net, известная актриса Мерьем Узерли, которая запомнилась зрителям ролью в сериале "Великолепный век", часто радует поклонников яркими фото в своем Instagram. Так, в этот раз красотка поделилась кадрами из новой необычной фотосессии, в которой появилась в необычном образе.

Как видно, съемка проходила на лестничной клетке какого-то не очень презентабельного подъезда с размалеванными стенами. Перед камерой Мерьем появилась в стильном брючном костюме яркого розового оттенка, который красиво подчеркнул ее стройные формы. Волосы актрисы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к фото Узерли рассказала, кто создавал это фотосессию, а также указала, что съемка проходила в Берлине. Поклонники тут же принялись обсуждать новые фото звезды, засыпая ее комплиментами в комментариях: "Шикарная", "Моя Хюррем", "Люблю тебя", "Ты прекрасна", "Красотка", "Удивительная женщина", "Очень красиво".

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