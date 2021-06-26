Зірка серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі вразила фанатів соковитим образом у новій фотосесії

Як відомо, 37-річна Мер'єм прославилася завдяки головній ролі в турецькому серіалі "Величне століття", що розповідає про життя Османської імперії за часів правління султана Сулеймана Пишного. Узерлі гідно зіграла Роксолану - Хюррем Султан, привезену турками з Криму.

Зараз зірка залишила акторство на другий план, займаючись своєю мережею ресторанів і виховуючи доньок, одній з яких всього півроку. При цьому Мер'єм не забуває радувати фанатів новими кадрами в Instagram.

Так, Узерлі влаштувала пікантну фотосесію в домашній обстановці, передає Politeka.net. Дівчина позувала в салатовому костюмику, що складається з незвичайного піджака оверсайз з великими кишенями на рукавах, і міні-шортиків. Примітно, що під піджаком красуня виявилася зовсім без нічого. На знімках вона притримує тканину, щоб та ненароком не розпахнулася.

Користувачі з жаром обговорили побачене:

"Хюррем султан ❤️"

"прикольні кишеньки😍"

"Здрастуйте... якраз між переглядом вашої драми "Величне століття", ооо, боже, 😮 😮 як приголомшливо ви зобразили свого персонажа..."

"🥵освіжаюче"

"ідеал🔥"

"Цей колір тобі дуже пасує, Мер'єм 💚"

"Ласунка моя 😍😍😍"

"Наймодніша з султанш😍"

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